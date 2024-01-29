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Kayseri'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü - Son Dakika
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Kayseri'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 80 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Yakınları tarafından hareketsiz şekilde bulunan kadının ölüm nedeni karbonmonoksit zehirlenmesi olarak belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kayseri\'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
29.01.2024 - 23:37,
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Kayseri'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Zümrüt Mahallesi Oruç Sokak üzerinde bulunan müstakil evde yaşayan 80 yaşındaki Hürü Bayram'dan haber alamayan yakınları eve girdi. Yaşlı kadını hareketsiz şekilde yatan yakınları, durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede Hürü Bayram'ın sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi. Güvenlik önlemi alan polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Yaşlı kadının cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü - Son Dakika
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