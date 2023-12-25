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Kayseri'de kavga: 2 kişi bıçaklandı - Son Dakika
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Kayseri'de kavga: 2 kişi bıçaklandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayseri\'de kavga: 2 kişi bıçaklandı
25.12.2023 - 10:08,
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Kayseri'nin Talas ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yenidoğan mahallesi Atatürk bulvarı üzerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle O.E. (23) ve G.E. (24) bıçaklanarak yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralanan O.E. ve G.E. ise sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Yenidoğan, Kayseri, Talas, Olaylar, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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