Kayseri\'de Kaza: Takla Atan Araç Siteye Girdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak bir sitenin girişine daldı. Kazada sitenin duvarı ve girişindeki beton blok zarar görürken, sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Eğribucak Mahallesi Seher Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, C.K. yönetimindeki, 38 AKG 831 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu takla atarak bir sitenin önce duvarına daha sonra girişindeki beton bloğa çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye de araçta sıkışan C.K.'yı otomobilde çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından C.K. ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çalışmaların ardından otomobil vinç eşliğinde kaza yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ