Kayseri\'de Kebap Salonunda Bıçaklı Kavga

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kebap salonunda çıkan kavgada döner bıçağıyla bıçaklanan iş yeri sahibi ve çalışan yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi üzerindeki bir kebap salonunda yabancı uyruklu iş yeri sahibi Amra A. (23) ve çalışan Almuntesar A. (21) ile Hadi E. (18) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Hadi E., döner bıçağıyla Amra A. ve Almuntesar A.'yı yaralayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - KAYSERİ