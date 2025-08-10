Kayseri\'de Korkunç Cinayet ve İntihar

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı karısını tabancayla öldüren şahıs, aynı silahla intihar ederek yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde meydana gelen olayda; O.K. ile karısı N.K arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine O.K. evdeki tabanca ile N.K.'nin üzerine kurşun yağdırdı. Daha sonra O.K. kendi kafasına ateş ederek intihar etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede N.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler olay yerindeki ilk müdahalenin ardından O.K.'yi de ambulansla hastaneye kaldırdı. O.K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından N.K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ