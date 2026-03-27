Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de Kovalamaca: Alkollü Sürücülere Ceza

27.03.2026 03:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de polis, dur ihtarına uymayan alkollü sürücülere toplam 920 bin TL ceza uyguladı.

Kayseri'nin Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde yarım saat arayla polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan kamyonet ve cip sürücüleri kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan kontrollerde alkollü olduğu belirlenen kamyonet sürücüsüne 685 bin TL, cip sürücüsüne de 235 bin TL olmak üzere toplamda toplamda 920 bin TL'lik idari para cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan E.T., yönetimindeki 34 DTN 965 plakalı kamyonetle Ziya Gökalp Mahallesi Ihlamur Köprüsü üzerinde yakalandı. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye 685 bin TL idari para cezası yazıldı. Gözaltına alınan E.T.'nin ehliyetine 5 buçuk yıl el konulurken, kamyonet 60 gün süreyle trafikten men edildi. Öte yandan, A.D., yönetimindeki 01 AUS 424 plakalı cip ise Melikgazi ilçesine bağlı Tacettin Veli Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak, kaçtı. A.D. kovalamaca sonucu Küçükali Mahallesi Kale Sokak üzerinde yakalandı. Sürücüye 'dur ihtarına uymamak', 'alkollü araç kullanmak' ve 'birden fazla tehlikeli şekilde şerit değiştirmek' gibi suçlardan toplamda 235 bin TL para cezası yazıldı. Ayrıca A.D. hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatıldı. Cip de 60 gün trafikten men edilerek, otoparka çekildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kayseri, Polis, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 04:09:44. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.