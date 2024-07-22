Kayseri'de Kumar Oynayan 9 Kişiye Para Cezası - Son Dakika
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Kayseri'de Kumar Oynayan 9 Kişiye Para Cezası

Kayseri\'de Kumar Oynayan 9 Kişiye Para Cezası

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye 57 bin 825 TL para cezası yazıldı. Ayrıca, yapılan çalışmalarda ruhsatsız silahlar ele geçirildi, hırsızlık olayları aydınlatıldı ve hükümlü şahıslar yakalandı.

22.07.2024 10:29
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye 57 bin 825 TL para cezası yazıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlileri tarafından 14-21 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 2 işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkan sağlayan 2 şahsa adli işlem yapılarak, Kumar oynadığı tespit edilen 9 şahsa 57 bin 825 TL idari para cezası uygulandı.

Ekiplerin faaliyet dönemi içinde yaptığı çalışmalarda 6136, 2521 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında 16 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 10 adet kurusıkı tabanca, 3 adet kapsam dışı bıçak ve 288 adet fişek ele geçirildi. Ekipler tarafından 13 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılarak, olaylarla ilişkili 17 şüpheli yakalandı ve 1 şahıs tutuklandı. Çalınan 1 araç, 1 motosiklet ve hırsızlık malı olan 980 bin TL değerindeki malzemeler ele geçirilerek, tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

Yine ekiplerin faaliyet dönemi içerisindeki çalışmalarında toplam 201 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 137 şahıs yakalanarak, 69 şahıs adli makamlarca tutuklandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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