Kayseri\'de Kumar ve Hırsızlık Operasyonu

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kumar oynadığı tespit edilen 9 şahsa 83 bin 223 TL idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 05-12 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalarda Kumar oynatıldığı tespit edilen 2 işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkan sağlayan 2 şahsa adli işlem uygulanırken, kumar oynadığı tespit edilen 9 şahsa 83 bin 223 TL idari para cezası uygulandı.

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda 17 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, yakalanan 21 hırsızlık şüphelisinden 9'u tutuklandı. Hırsızlık malı olan 30 bin TL değerindeki malzemeler de eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

Yine faaliyet döneminde yapılan çalışmalarda toplam 311 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 177 şahıs yakalanırken, 70 şahıs da adli makamlar tarafından tutuklandı. - KAYSERİ