Kayseri\'de Mobilya Fabrikasında Yangın

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Dumanlar, şehir merkezinden de fark edilirken itfaiye ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 30. Cadde üzerinde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alarak caddeyi araç trafiğine kapatırken itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etmeye başladı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - KAYSERİ