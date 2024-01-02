12:24 •
Tokyo Havalimanı'nda pistte bulunan bir uçak yanıyor! İçeride çok sayıda yolcu ve mürettebat olduğu söyleniyor.•
11:18 • •
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda 29 aranan şahıs yakalandı.
25-31 Aralık 2023 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda toplam 29 şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.
İşlemleri tamamlanan 29 kişiden 19'u tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kayseri'de Narkotik Operasyonunda 29 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika