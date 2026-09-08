Kayseri'de otobüste valizlerde 3 kilo 420 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri'de otobüste valizlerde 3 kilo 420 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Kayseri\'de otobüste valizlerde 3 kilo 420 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
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Kayseri'de polis, Malatya-Kayseri karayolunda durdurduğu yolcu otobüsünde iki şüphelinin valizlerinde 3 kilo 420 gram uyuşturucu buldu. Gözaltına alınan E.T. ve M.V., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Malatya-Kayseri Karayolu'nda durdurulan yolcu otobüsünde 2 şahsın valizlerinde 3 kilo 420 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından Malatya-Kayseri karayolunda durdurulan bir otobüste yapılan aramalarda, yolcu olarak bulunan E.T. (53) ve M.V.'nin (31) valizlerinde 3 kilo 420 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan E.T. ve M.V. sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına karşı yürüttüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlar, Güvenlik, 3. Sayfa, Malatya, Kayseri, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de otobüste valizlerde 3 kilo 420 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de otobüste valizlerde 3 kilo 420 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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