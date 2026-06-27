Kayseri\'de Otomobil Uçuruma Yuvarlandı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçuruma yuvarlandı.

Edinilen bilgiye göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak şarampole uçtu. Su içine giren otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, maddi hasar oluşan otomobil çekici ve vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ