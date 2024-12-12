Otomobilin her yerinden ruhsatsız silah çıktı
KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından takip edilerek durdurulan araçta 20 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Müdürlüğü ekipleri, kentte silah ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik olarak 6 ekiple operasyon düzenledi. Operasyonda A.T.'nin kullandığı aracı takibe alan ekipler, aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada aracın çeşitli yerlerine zulalanmış 20 adet ruhsatsız tabanca ve 20 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.
'Ruhsatsız silah ticareti' suçundan gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kayseri'de Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika
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