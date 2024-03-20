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Kayseri'de sarrafı boğazından bıçaklayarak öldüren zanlıya ceza yağdı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 11 Mart 2022 tarihinde meydana gelen olayda, girdiği sarraftan bilezik çalıp sarraf Fatih N.'yi de boğazından bıçaklayarak öldüren sanığa çıkarıldığı mahkeme tarafından ceza yağdı.

Kayseri Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık O.A. ile avukatları, müşteki yakınları ve avukatları hazır bulundu. Savcı tarafından O.A.'nın bir suçu izlemek ve delillerini saklamaya çalışmak, adam öldürmek, bıçak taşıma ve kullanma, iş yerini silahla yağma ve cinayet suçundan müebbet hapis cezası alması istenirken, mahkeme heyeti ise sanığın suçunun sabit olduğuna karar verdi. Mahkeme tarafından O.A.'ya bıçakla adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası, yağma suçundan 9 yıl 5 ay hapis cezası ve son olarak bıçak taşıma ve soygunda kullanma suçundan 8 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesi üzerinde 11 Mart 2022 tarihinde meydana gelen olayda bir şahıs altın alma bahanesiyle sarraf dükkanına girdi. Daha sonra cebinden para çıkaracağını söyleyen şahıs, çıkardığı bıçakla Fatih N.'yi boğazından bıçaklayarak, 1 bileziği çalıp kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Fatih N., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından kurulan özel ekip, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 12 kilometrelik alanda bulunan 450 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis, zanlının O.A. olduğunu belirleyerek, saklandığı yeri tespit etti. İki farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ayrıca şahsın olayda kullandığı bıçak ve çaldığı bilezik de ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.A., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Boğazına aldığı bıçak darbesi sonrasında ağır yaralanan Fatih N., 110 gün tedavi gördüğü hastanede, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.