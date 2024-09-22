Kayseri\'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Saraybosna Mahallesi Haydarbey Sokak'ta R.A. ve A.E. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.A. yanındaki tabancayla A.E. ve İ.M.'yi yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de A.E. ve İ.M.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. A.E. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ekipler, şüpheli R.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ