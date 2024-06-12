Kayseri'de Silahlı Saldırı: 1 Kişi Vuruldu, 1 Kişi Bıçaklandı - Son Dakika
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Kayseri'de Silahlı Saldırı: 1 Kişi Vuruldu, 1 Kişi Bıçaklandı

Kayseri Melikgazi ilçesinde bir şahıs, aralarında husumet bulunan bir kişiyi silahla vurarak ağır yaraladı. Ardından başka bir kişiyi de bıçaklayarak yaralayan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaralılar ise hastanelerde tedavi altına alındı.

12.06.2024 20:45
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Kayseri Melikgazi ilçesinde bir şahıs, silahla bir kişiyi vurup ağır yaralarken, başka bir kişiyi de bıçaklayarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi Selçuklu Sokak'ta meydana gelen olayda Umut Y., aralarında husumet bulunan Yaşar A.'yı silahla vurdu. Ardından Yüzellik Sokak üzerinde bulunan bir apartmana giden Umut Y., burada da Durmuş A.'yı bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Yaşar A. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine, Durmuş A. da Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Umut Y. polis ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalandı. Olay yerlerinde geniş güvenlik önlem alan polis ekipleri de inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Melikgazi, Kayseri, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Silahlı Saldırı: 1 Kişi Vuruldu, 1 Kişi Bıçaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Silahlı Saldırı: 1 Kişi Vuruldu, 1 Kişi Bıçaklandı - Son Dakika
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