Kayseri'de Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybeden Şahıs - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayseri'de Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybeden Şahıs

Kayseri Melikgazi ilçesinde yaşanan olayda, Umut Y. tarafından silahla vurulan Yaşar A. ağır yaralandı. Ardından Umut Y., başka bir şahsı da bıçaklayarak kaçtı. Yaşar A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

12.06.2024 21:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Melikgazi ilçesinde silahla vurularak ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi Selçuklu Sokak'ta meydana gelen olayda Umut Y., aralarında husumet bulunan Yaşar A.'yı silahla vurdu. Ardından Yüzellik Sokak üzerinde bulunan bir Apartmana giden Umut Y., burada da Durmuş A.'yı bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Yaşar A. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine, Durmuş A. da Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Umut Y. polis ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalandı. Olay yerlerinde geniş güvenlik önlem alan polis ekipleri de inceleme yaptı.

Hastanede hayatını kaybetti

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisinde tedavi altına alınan Yaşar A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşar A.'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Melikgazi, Kayseri, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybeden Şahıs - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:31 Mezuniyet törenine damga vuran olay Okul yönetimi öğrencileri “Kıyafetiniz uygunsuz“ diyerek içeri almadı Mezuniyet törenine damga vuran olay! Okul yönetimi öğrencileri "Kıyafetiniz uygunsuz" diyerek içeri almadı
08:02 Ayşe Ateş’in hedefinde yine Semih Yalçın var: Duruşmaya gel, MHP’deki görevlerini tek tek anlatayım Ayşe Ateş'in hedefinde yine Semih Yalçın var: Duruşmaya gel, MHP'deki görevlerini tek tek anlatayım
05:45 Erbil’de petrol rafinerisinde korkutan yangın Alevler gökyüzünü kapladı Erbil'de petrol rafinerisinde korkutan yangın! Alevler gökyüzünü kapladı
02:31 Kızıldeniz’de tansiyon tavan İsrail’e giden dev gemiyi füzelerle imha ettiler Kızıldeniz'de tansiyon tavan! İsrail'e giden dev gemiyi füzelerle imha ettiler
23:15 ABD ve İsrail reddetti Hamas’tan ateşkes anlaşmasında, ’’Türkiye garantör olsun’’ şartı ABD ve İsrail reddetti! Hamas'tan ateşkes anlaşmasında, ''Türkiye garantör olsun'' şartı
08:42 Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak’ın oğulları cinsiyet değiştirmişti İşte son hali Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali
00:42 Beşiktaş ilk uçağı indirdi Gabriel Paulista, imzayı atmak için İstanbul’a geldi Beşiktaş ilk uçağı indirdi! Gabriel Paulista, imzayı atmak için İstanbul'a geldi
00:29 Küçükçekmece’de cadde ortasında kanlı saldırı Ortalık adeta savaş alanına döndü Küçükçekmece'de cadde ortasında kanlı saldırı! Ortalık adeta savaş alanına döndü
00:01 Fenerbahçe Beko’da Nick Calathes, şampiyonluk maçından sonra takımdan ayrıldı Fenerbahçe Beko'da Nick Calathes, şampiyonluk maçından sonra takımdan ayrıldı
23:45 A Milli Takım’da sakatlık şoku Yıldız futbolcu, EURO 2024’ü kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya A Milli Takım'da sakatlık şoku! Yıldız futbolcu, EURO 2024'ü kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya
23:23 TSK personeliyle ilgili kanun teklifi Meclis’ten geçti Emeklilik ve servis detayı dikkat çekti TSK personeliyle ilgili kanun teklifi Meclis'ten geçti! Emeklilik ve servis detayı dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 09:12:56. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybeden Şahıs - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement