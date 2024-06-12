Kayseri'de Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybeden Şahıs

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Kayseri Melikgazi ilçesinde silahla vurularak ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi Selçuklu Sokak'ta meydana gelen olayda Umut Y., aralarında husumet bulunan Yaşar A.'yı silahla vurdu. Ardından Yüzellik Sokak üzerinde bulunan bir Apartmana giden Umut Y., burada da Durmuş A.'yı bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Yaşar A. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine, Durmuş A. da Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Umut Y. polis ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalandı. Olay yerlerinde geniş güvenlik önlem alan polis ekipleri de inceleme yaptı.

Hastanede hayatını kaybetti

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisinde tedavi altına alınan Yaşar A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşar A.'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - KAYSERİ