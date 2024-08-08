Kayseri\'de sokak ortasında tabanca ile vurulan kişi toprağa verildi

3.Sayfa

Kayseri'nin Talas ilçesinde sokak ortasında tartıştığı kişi tarafından tabanca ile vurularak öldürülen şahıs toprağa verildi.

İlçeye bağlı Harman Mahallesi Düvencikuyu Sokak üzerinde meydana gelen olayda; A.C. ile Mustafa Dever arasında tartışma çıkmış, çıkan tartışmanın büyümesi üzerine A.C. yanında bulunan tabanca ile Mustafa Dever'i ateş ederek öldürmüştü. Otopsi işlemleri tamamlanan Dever'in cenazesi; Hulusi Akar Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına Dever'in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ