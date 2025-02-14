Kayseri'de Tandır Cinayeti: Kayıp Kız Kardeş İçin Arama Başlatıldı

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Tandır cinayeti zanlısının kız kardeşinden 33 yıldır haber alınamıyordu...Arama çalışması başlatıldı

Ağabeyi ve yengesini öldüren sanık, kız kardeşini de öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor

KAYSERİ - Kayseri'de kayıp olarak aranan Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ü öldürerek bağ evinin bahçesinde bulunan tandıra gömen Yusuf Turhan'ın, 1992 yılından beri kendisinden haber alınamayan ve hiçbir yerde yaşadığına dair kaydı bulunmayan kız kardeşi Havva Turhan'ı da öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada, cesedin olduğu iddia edilen bölgede arama yapıldı.

Kayseri'de 19 Mayıs 2021 tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Firdevs-Mehmet Turhan çiftini bulmak için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda öldürülüp gömüldüğü ihtimali üzerinde yoğunlaşan cinayet dedektifleri, çiftin Kocasinan ilçesine bağlı Emmiler Mahallesi'nde bulunan evlerinde arama yaptı. Burada bahçede bulunan tandırın olduğu alanda arama yapan ekipler, alanı kazdı. 10 Haziran 2021 yılında yapılan çalışmalar sonucunda Firdevs Öztürk ve Mehmet Turhan çiftçinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan, yengesi Necla Turhan ve yeğeni Bedirhan Turhan gözaltına alındı. Emniyette sorguya çekilen Yusuf Turhan, cinayeti itiraf ederek, ağabeyini kabloyla boğarak öldürdüğünü söyledi. Kayseri Devlet Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Tandıra gömülen çiftin cinayetinde 2 tutuklama, 1 adli kontrol

Adliyeye sevk edilen şahıslardan maktul Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan ve yeğeni Bedirhan Turhan tutuklanırken, yengesi Necla Turhan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kayseri'de kayıp olarak aranan çiftin öldürülüp evlerinin bahçesindeki tandıra gömülmesi olayında, katil zanlısı kardeş ile oğlu ve eşinin yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu, ağabeyini öldüren Yusuf Turhan'a 1'i ağırlaştırılmış 2 kez müebbet hapis cezası verirken, Bedirhan Turhan'a ise 2 kez müebbet hapis cezası verdi. Duruşmada tutuksuz yargılanan sanık Nejla Turhan ise beraat etti.

Tandır cinayetinin katil zanlısı 1992 yılından beri haber alınamayan kardeşi için hakim karşısında

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında en son 1992 yılında görülen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Havva Turhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle ağabey Yusuf Turhan hakkında 'yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan dava açıldı. 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Turhan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Kayseri Adalet Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Yusuf Turhan; "Ben, annem, Mustafa ve ağabeyim Pire Mehmet lakaplı, Mehmet Turhan Adana'nın Hacıbey Mahallesi'ne gittik. Oranın muhtarını bulduk ve Ahmet Yaşar'ın yerini öğrendik. Ahmet Yaşar'ı evinden aldık ve Hacıbey Mahallesi'nden çıktık. Arabayı ağabeyim Mehmet Turhan sürüyordu. Issız bir yola girdi. Ağabeyim bir ip ile Ahmet Yaşar'ın elini bağladı. Ahmet Yaşar'ı darp etmişlerdi. O sırada Havva'nın adresini aldıklarını söylediler ve oradan Adana merkeze geldik. Ahmet Yaşar, Havva'nın Adana merkezde Alican isimli birinin yanında olduğunu söyledi. Adresi bulduk. Müstakil bir evdi ve eniştem Ahmet Yaşar'ın söylediği Alican isimli şahsı bulduk. Alican bizi içeriye davet etti ve Havva'nın evinde olmadığını bize söyledi. Evden çıktık ve arabaya bindik. Ağabeyim Mehmet Turhan 'Havva bu evde' dedi. 'İçeride 2 fincan kahve vardı. Bir tanesi yarım içilmişti' dedi. Bir saat sonra geri geldik. Yine kapıyı çaldık. Aynı kişi kapıyı açtı. Ağabeyim ve Mustafa da silahlarla eve hücum etti. Annem de evin içerisinde kız kardeşim Havva'yı arıyordu. Annem 'Havva'yı buldum' dedi. Havva'yı aldık ve oradan uzaklaştık ve Kayseri'ye geldik. Ağabeyim Mehmet Turhan, 'Havva benim evimde kalacak' dedi. Havva'da orada kaldı" ifadelerini kullanmıştı.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık Yusuf Turhan ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada Sanık Yusuf Turhan önceki duruşmada verdiği ifadeyi tekrar ettiğini söyledi. Duruşmada gizli tanıkların, Havva Turhan'ın cesedinin gömülü olduğu bölgeyi bildiklerini iddia etmesi üzerine mahkeme heyeti bölgede keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Bölgede arama yapıldı

Keşif kararının ardından kayıp olan Havva Turhan'ın cesedinin bulunduğu yer olduğu iddia edilen bölgede iş makineleri ve kadavra köpeğiyle arama yapıldı.