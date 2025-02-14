Kayseri'de Tandır Cinayeti: Kayıp Kız Kardeş İçin Arama Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayseri'de Tandır Cinayeti: Kayıp Kız Kardeş İçin Arama Başlatıldı

Geniş Video İzle

Yusuf Turhan'ın, 1992'den beri kayıp olan kız kardeşi Havva Turhan'ı öldürdüğü iddia ediliyor.

14.02.2025 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tandır cinayeti zanlısının kız kardeşinden 33 yıldır haber alınamıyordu...Arama çalışması başlatıldı

Ağabeyi ve yengesini öldüren sanık, kız kardeşini de öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor

KAYSERİ - Kayseri'de kayıp olarak aranan Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ü öldürerek bağ evinin bahçesinde bulunan tandıra gömen Yusuf Turhan'ın, 1992 yılından beri kendisinden haber alınamayan ve hiçbir yerde yaşadığına dair kaydı bulunmayan kız kardeşi Havva Turhan'ı da öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada, cesedin olduğu iddia edilen bölgede arama yapıldı.

Kayseri'de 19 Mayıs 2021 tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Firdevs-Mehmet Turhan çiftini bulmak için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda öldürülüp gömüldüğü ihtimali üzerinde yoğunlaşan cinayet dedektifleri, çiftin Kocasinan ilçesine bağlı Emmiler Mahallesi'nde bulunan evlerinde arama yaptı. Burada bahçede bulunan tandırın olduğu alanda arama yapan ekipler, alanı kazdı. 10 Haziran 2021 yılında yapılan çalışmalar sonucunda Firdevs Öztürk ve Mehmet Turhan çiftçinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan, yengesi Necla Turhan ve yeğeni Bedirhan Turhan gözaltına alındı. Emniyette sorguya çekilen Yusuf Turhan, cinayeti itiraf ederek, ağabeyini kabloyla boğarak öldürdüğünü söyledi. Kayseri Devlet Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Tandıra gömülen çiftin cinayetinde 2 tutuklama, 1 adli kontrol

Adliyeye sevk edilen şahıslardan maktul Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan ve yeğeni Bedirhan Turhan tutuklanırken, yengesi Necla Turhan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kayseri'de kayıp olarak aranan çiftin öldürülüp evlerinin bahçesindeki tandıra gömülmesi olayında, katil zanlısı kardeş ile oğlu ve eşinin yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu, ağabeyini öldüren Yusuf Turhan'a 1'i ağırlaştırılmış 2 kez müebbet hapis cezası verirken, Bedirhan Turhan'a ise 2 kez müebbet hapis cezası verdi. Duruşmada tutuksuz yargılanan sanık Nejla Turhan ise beraat etti.

Tandır cinayetinin katil zanlısı 1992 yılından beri haber alınamayan kardeşi için hakim karşısında

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında en son 1992 yılında görülen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Havva Turhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle ağabey Yusuf Turhan hakkında 'yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan dava açıldı. 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Turhan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Kayseri Adalet Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Yusuf Turhan; "Ben, annem, Mustafa ve ağabeyim Pire Mehmet lakaplı, Mehmet Turhan Adana'nın Hacıbey Mahallesi'ne gittik. Oranın muhtarını bulduk ve Ahmet Yaşar'ın yerini öğrendik. Ahmet Yaşar'ı evinden aldık ve Hacıbey Mahallesi'nden çıktık. Arabayı ağabeyim Mehmet Turhan sürüyordu. Issız bir yola girdi. Ağabeyim bir ip ile Ahmet Yaşar'ın elini bağladı. Ahmet Yaşar'ı darp etmişlerdi. O sırada Havva'nın adresini aldıklarını söylediler ve oradan Adana merkeze geldik. Ahmet Yaşar, Havva'nın Adana merkezde Alican isimli birinin yanında olduğunu söyledi. Adresi bulduk. Müstakil bir evdi ve eniştem Ahmet Yaşar'ın söylediği Alican isimli şahsı bulduk. Alican bizi içeriye davet etti ve Havva'nın evinde olmadığını bize söyledi. Evden çıktık ve arabaya bindik. Ağabeyim Mehmet Turhan 'Havva bu evde' dedi. 'İçeride 2 fincan kahve vardı. Bir tanesi yarım içilmişti' dedi. Bir saat sonra geri geldik. Yine kapıyı çaldık. Aynı kişi kapıyı açtı. Ağabeyim ve Mustafa da silahlarla eve hücum etti. Annem de evin içerisinde kız kardeşim Havva'yı arıyordu. Annem 'Havva'yı buldum' dedi. Havva'yı aldık ve oradan uzaklaştık ve Kayseri'ye geldik. Ağabeyim Mehmet Turhan, 'Havva benim evimde kalacak' dedi. Havva'da orada kaldı" ifadelerini kullanmıştı.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık Yusuf Turhan ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada Sanık Yusuf Turhan önceki duruşmada verdiği ifadeyi tekrar ettiğini söyledi. Duruşmada gizli tanıkların, Havva Turhan'ın cesedinin gömülü olduğu bölgeyi bildiklerini iddia etmesi üzerine mahkeme heyeti bölgede keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Bölgede arama yapıldı

Keşif kararının ardından kayıp olan Havva Turhan'ın cesedinin bulunduğu yer olduğu iddia edilen bölgede iş makineleri ve kadavra köpeğiyle arama yapıldı.

Kaynak: İHA

Yusuf Turhan, Güvenlik, Politika, Kayseri, Cinayet, 3-sayfa, Yargı, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Tandır Cinayeti: Kayıp Kız Kardeş İçin Arama Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:35 12 yaşındaki Esra’nın şüpheli ölümü Boynunda ip izleri tespit edildi 12 yaşındaki Esra'nın şüpheli ölümü! Boynunda ip izleri tespit edildi
16:53 Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı
15:56 Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
14:17 Bankada para ve altını olanlar dikkat Tüm varlığınız sıfırlanabilir Bankada para ve altını olanlar dikkat! Tüm varlığınız sıfırlanabilir
00:47 Galatasaray, AZ Alkmaar’a deplasmanda 4-1 mağlup oldu Rövanş RAMS Park’a kaldı Galatasaray, AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu! Rövanş RAMS Park'a kaldı
00:18 İsrail ateşkese rağmen Lübnan’a saldırdı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırdı
23:55 Cevdet Yılmaz’dan TÜSİAD’ın eleştirilerine sert tepki Cevdet Yılmaz'dan TÜSİAD'ın eleştirilerine sert tepki
23:49 Özel halk otobüsü şoförü direksiyonda fenalaştı, kazanın eşiğinden dönüldü Özel halk otobüsü şoförü direksiyonda fenalaştı, kazanın eşiğinden dönüldü
23:49 Türk futbolunda eşi benzeri yok: TFF’den Konyaspor’a tarihi ceza Türk futbolunda eşi benzeri yok: TFF'den Konyaspor'a tarihi ceza
23:33 İstanbul’da CHP’li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama İstanbul'da CHP'li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama
23:28 Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar Başarır’ın anlattığı hikaye gündem oldu Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar! Başarır'ın anlattığı hikaye gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 18:15:44. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Tandır Cinayeti: Kayıp Kız Kardeş İçin Arama Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.