Kayseri\'de Tarihi Sikke Operasyonu

Kayseri'de jandarma ekipleri düzenlenen 'Anadolu Mirası' operasyonlarında Helenistik döneme ait bin 291 adet sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığı kapsamında 'Anadolu Mirası' operasyonları düzenlendi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, Helenistik dönemine ait olduğu değerlendirilen bin 291 adet sikke ele geçirildi. Operasyonda E.D. gözaltına alınırken, sikkelere el konuldu. E.D. hakkında işlem başlatıldı. - KAYSERİ