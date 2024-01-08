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Kayseri'de tartıştığı hurdacı tarafından tüfekle vurulan temizlik işçisi ağır yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de tartıştığı hurdacı tarafından tüfekle vurulan temizlik işçisi ağır yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, temizlik işçisi M.Y. ile hurdacı M.T. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. M.T., yanında bulunan tüfekle M.Y.'yi karnından vurarak ağır yaraladı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. M.Y., Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve şüpheli M.T. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri\'de tartıştığı hurdacı tarafından tüfekle vurulan temizlik işçisi ağır yaralandı
08.01.2024 - 17:22,
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı hurdacı tarafından tüfekle vurulan temizlik işçisi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Argıncık Mahallesi Alsancak Parkı'nda meydana gelen olayda; temizlik görevlisi M.Y. ile hurdacı M.T. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek, kavgaya dönüşürken, M.T. yanında bulunan tüfekle M.Y.'yi karnından vurarak, ağır yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de M.Y.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Şüpheli M.T. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Kocasinan, Alsancak, Kayseri, Saldırı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de tartıştığı hurdacı tarafından tüfekle vurulan temizlik işçisi ağır yaralandı - Son Dakika


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