Kocasinan'da Sağanak, Hayvanlar Tahliye Edildi
Kocasinan'da Sağanak, Hayvanlar Tahliye Edildi

Kocasinan'da Sağanak, Hayvanlar Tahliye Edildi
19.02.2026 00:49
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sağanak sonrası Karasu Deresi yükseldi, 200 hayvan tahliye edildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sağanak yağış sebebiyle Karasu Deresi yükseldi. Derenin yükselmesiyle oluşabilecek taşkın riskinden dolayı 100 büyükbaş, 100 de küçükbaş hayvan ahırlardan tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Boğazköprü Mahallesi'nde bulunan Karasu Deresi'nin yükselmesinden dolayı bölgede bulunan ahırlara az miktarda su doldu. Taşkın riskinden dolayı bölgeye polis, AFAD, UMKE, Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü ve Kayseri Tarım İl Müdürlüğü ekipler sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de bölgede inceleme yaptı. DSİ 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından da yükselen derede oluşabilecek taşkın riskinden dolayı çalışma yapıldı. Bölgede bulunan ahırlardaki 100'ü büyükbaş, 100'ü küçükbaş toplam 200 hayvanın sorunsuz şekilde tahliyesi sağlandı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Olay hakkında açıklama yapan Boğazköprü Mahalle Muhtarı Abdullah Civilo, "Bölgede Karasu Deresi'nin taşmasından dolayı üreticilerimizin ahırlarında su basması oldu. Bölgede ekipler çalışma yaptı. Hayvanların tahliyesi yapıldı. 100'ü büyükbaş, 100'ü küçükbaş 200 hayvanın tahliyesi yapıldı. Telef olan hayvanımız yok. Mağduriyet yaşanmadı. Devletimiz şu anda burada" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Kocasinan, 3. Sayfa, Kayseri, Karasu, Son Dakika

