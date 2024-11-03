Kayseri\'de Tehlikeli Araç Yakalandı

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Kayseri'de trafikte kapıları açık seyrederek trafiği tehlikeye sokan araç polis ekiplerince yakalandı.

Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde bir aracın kapıları açık halde trafikte seyir ettiği ihbarını alan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde; araç tespit edilerek sürücüsüne gerekli ceza uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "İhbarda bulunan duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Halkımızın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ