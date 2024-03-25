Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü 9 Kişiyi Yakaladı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda terör örgütü şüphelisi 9 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 17- 14 Mart tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 6, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1, DHKP-C terör örgütü soruşturmaları kapsamında ise 2 şahıs olmak üzere toplamda 9 şahıs hakkında yasal işlemler yapıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada; "Terör örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli
tüm tedbirler alınmaktadır" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ
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Erzincan'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen hükümlü, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi ile aranan örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında yakalandı.
İzmir'de market sahibi M.A., işyerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla evlerine kadar takip ettiği Arif D. ve Özlem K.'yı çıkan tartışma sırasında tabancayla vurdu. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, son bir haftada 23 kişi yakalandı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi ve 4 kişi tutuklandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için suç organizasyonlarına karşı mücadelesini sürdürdüğünü açıkladı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda son bir haftada 565 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 34 şahıs gözaltına alındı. Ele geçirilen suç unsurları arasında uyuşturucu maddeler, uyarıcı haplar, tabancalar ve av tüfekleri bulunuyor. Tutuklanan 19 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, kaza sonucunda 4 kişi yaralandı. Kaza, Yeşil Bursa Caddesi ile Altay Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapıldı ve ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldüler. Kazayla ilgili araştırma devam ediyor.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda son bir haftada 20 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı ve çeşitli suçlardan aranan 111 kişi yakalandı. Ayrıca ele geçirilen silahlar ve malzemeler sahiplerine teslim edildi, kumar oynatan iş yerlerine ve kumar oynayanlara adli işlem yapıldı. Toplamda 111 kişi hapis cezasına çarptırıldı ve 40 kişi tutuklandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını Barış Boyun'un yaptığı organize suç örgütüne yönelik Tekirdağ Çorlu'da düzenlenen ve 3 gün süren 'Mahzen-19' operasyonlarında 13 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda suikast hazırlığında olduğu tespit edilen şüphelilerin yanı sıra birçok silah ve mühimmat ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ Çorlu'da düzenlenen ve 3 gün süren 'Mahzen-19' operasyonlarında elebaşılığını Barış Boyun'un yaptığı organize suç örgütüne yönelik 13 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda suikast hazırlığında olduğu tespit edilen şüphelilerin yanı sıra birçok silah ve mühimmat ele geçirildi.
Elebaşılığını Barış Boyun'un (Yurt dışı firar) yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik Tekirdağ Çorlu'da 3 gün süren "MAHZEN-19" operasyonları düzenlendi.
Rusya'da 150 kişinin ölümüne sebep olan DEAŞ'lı 4 terörist dün hakim karşısına çıkarken, olayın hemen ardından yakalanan saldırganların sorgu anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Şemseddin Farridun isimli teröristin bir spor salonunun zeminine yatırıldığı görüntülerde, pantolonun indirildiği ve cinsel organına 80 volta kadar elektrik veren kablolar takıldığı görülüyor.
Türk sinemasının ünlü ismi Kadir İnanır, evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İnanır'ın 23 yıldır birlikte yaşadığı Jülide Kural, İnanır'ın beyin damarındaki pıhtının temizlendiğini ve tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini belirtti. Kural, Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmelerin sadece doktorları ve kendisi tarafından yapılan açıklamalar olacağını da söyledi.
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