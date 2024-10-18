Kayseri'de Tırda 730 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Tırın içine zulalanmış 730 gram narkotik madde ele geçirildi

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; tırın içerisine zulalanmış 730 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Malatya yol uygulama noktasında bir tırı durduran ekipler, narkotik arama köpeği Mia ile arama yaptı. Yapılan aramada; tırın kupasının içerisine zulalanmış 1 parça halinde 730 gram narkotik madde ele geçirildi.

'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan tır sürücüsü İ.A. emniyete götürüldü.