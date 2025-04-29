Kayseri'de Tofaş Araç Tırın Altında Can Verdi

Kayseri'de Tofaş marka araç tırın altına girip kağıt gibi ezildi: 1 ölü

Hurdaya dönen Tofaş marka araç tırın altından 2 saate çıkarıldı

KAYSERİ - Kayseri'de kağıt yüklü tırın altına giren Tofaş marka aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, araç tırın altından 2 saatte çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde bulunan Nalçik Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Y.Ş. idaresindeki 38 ZF 026 plakalı Tofaş marka otomobil, S.A.'nın kullandığı kağıt yüklü tıra arkadan çarptı. Tırın dorsesinin altına giren kağıt gibi ezilen otomobil tırla birlikte 20 metre sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede araç sürücüsü Y.Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, tırın altına giren otomobilde itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu çıkarıldı. Y.Ş.'nin cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

"Lastik patladı zannettim"

Olay yerinde ekiplere kazanın oluş anını anlatan tır sürücüsü S.A., tırın arka kısmında bir ses duyduğunu ancak bunun lastik patlaması olduğunu zannettiğini söyleyerek, "Işıkların kırmızıya dönmesi ile birlikte yavaşlamaya başladım. Tam durmak üzereyken ışıklara 20 metre uzaklıkta tırın arka kısmından bir ses geldi. Ben önce bu sesi lastik patlaması zannettim. Benimle birlikte kırmızı ışıkta duran bir kamyonet sürücüsü otomobilin çarptığını söyledi. Bunun üzerine hemen inip baktım ama yapabileceğim bir şey yoktu. Otomobilin neredeyse tamamı dorsenin altına girmiş ve ezilmişti" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.