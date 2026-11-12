Kayseri\'de trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere idari işlem uygulandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından trafiği tehlikeye düşüren sürücü ve araçlara yönelik denetim yapıldı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından genelinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülere yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan ve çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen araç sürücülerine idari işlem yapıldı.