Kayseri\'de trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere idari işlem uygulandı

Kayseri'de trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere idari işlem uygulandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'de polis ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde kurallara uymadığı ve çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen sürücülere idari işlem yapıldı.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından trafiği tehlikeye düşüren sürücü ve araçlara yönelik denetim yapıldı.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından genelinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülere yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan ve çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen araç sürücülerine idari işlem yapıldı.
Kaynak: İHA
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