Kayseri\'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında araçlar kullanılamaz hale gelirken, 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde 38 BT 833 plakalı Seat marka otomobil ile 50 NE 363 plakalı Honda marka otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçlar kullanılamaz hale gelirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ