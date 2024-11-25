Kayseri\'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 5 Yaralı

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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Yeşilova mevkiinde A.A.'nın sürücüsü olduğu 51 ADY 012 plakalı otomobil ile T.K. yönetimindeki 06 DK 3043 plakalı minibüs çarpıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Beyza A. ile Fatma A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 1'i bebek 5 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ