Kayseri\'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlanırken, 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kızıldinek mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de araçta sıkışan yaralıları kurtardı. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralanan 4 kişiyi ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
