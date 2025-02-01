Kayseri'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Kayseri'de otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Keykubat Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana gelen kazada C.Ö. idaresindeki 38 ALJ 655 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen E.Ç.'ye çarptı. Otomobilin çarptığı şahıs ağır yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri E.Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, talihsiz adamın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.