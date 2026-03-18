Kayseri'de Trafik Kazası: Sürücü Tedavi Olmayı Reddetti - Son Dakika
18.03.2026 06:09
Kocasinan'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Sürücü, tedaviyi reddedip ailesine görüntülü aradı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, karşı yola geçerek bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmazken, tedaviyi reddeden sürücü kaza haberini ailesine görüntülü arayarak verdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, M.D. yönetimindeki 38 ET 820 plakalı otomobil kontrolden çıkarak karşı yola geçti. Otomobili durduramayan M.D. bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, M.D. sağlık ekiplerinin tedavisini reddetti. Öte yandan M.D., kazadan dakikalar sonra ailesini arayarak ekipleri ve otomobilin son halini gösterdi. Kaza yapan M.D.'ye ailesi alkollü olup olmadığını sorarken, M.D. uykulu olduğunu söyledi. Çalışmaların ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
