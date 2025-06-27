Kayseri\'de Trafik Kazası: Sürücüye Cezası 3 Yıl 7 Ay

Kayseri'de 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazası nedeniyle yargılanan sürücü S.Ç.; istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden yargılanırken 3 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası aldı.

M.Ö.'nün ölümüyle sonuçlanan trafik kazası nedeniyle yargılandığı Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl 7 ay hapis cezası verilen S.Ç.; istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden hakim karısına çıktı. Kayser 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan S.Ç.'nin kaza sırasında alkollü olduğu öğrenilirken, S.Ç. yaptığı savunmasında, kazanın kendisinin alkollü olmasından kaynaklanmadığını öne sürerek, "Kaza benim alkollü olmam nedeniyle meydana gelmemişti. Yaralılara ilk yardımı ben yaptım. Ters şeride girmedim, fasılalı sarı ışık bana yanıyordu. Yapabileceğim bir şey yoktu. Ben 30 senedir araç kullanırım ilk kez kaza yaptım" dedi.

Duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan iki müşteki şikayetlerinden vazgeçerken, duruşmada hazır bulunan S.Ö. şikayetçi olduğunu belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi. Yapılan yargılama sonucunda mahkeme heyeti S.Ç.'ye 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 3 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası vererek, yurtdışı yasağının devamına ve ehliyetine 1 yıl süreyle el konulmasına hükmetti. - KAYSERİ