Kayseri'de Trafik Kazası: Sürücüye Cezası 3 Yıl 7 Ay - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kayseri'de Trafik Kazası: Sürücüye Cezası 3 Yıl 7 Ay

Kayseri\'de Trafik Kazası: Sürücüye Cezası 3 Yıl 7 Ay
27.06.2025 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de bir trafik kazasında ölüme sebep olan sürücüye mahkeme 3 yıl 7 ay hapis cezası verdi.

Kayseri'de 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazası nedeniyle yargılanan sürücü S.Ç.; istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden yargılanırken 3 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası aldı.

M.Ö.'nün ölümüyle sonuçlanan trafik kazası nedeniyle yargılandığı Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl 7 ay hapis cezası verilen S.Ç.; istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden hakim karısına çıktı. Kayser 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan S.Ç.'nin kaza sırasında alkollü olduğu öğrenilirken, S.Ç. yaptığı savunmasında, kazanın kendisinin alkollü olmasından kaynaklanmadığını öne sürerek, "Kaza benim alkollü olmam nedeniyle meydana gelmemişti. Yaralılara ilk yardımı ben yaptım. Ters şeride girmedim, fasılalı sarı ışık bana yanıyordu. Yapabileceğim bir şey yoktu. Ben 30 senedir araç kullanırım ilk kez kaza yaptım" dedi.

Duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan iki müşteki şikayetlerinden vazgeçerken, duruşmada hazır bulunan S.Ö. şikayetçi olduğunu belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi. Yapılan yargılama sonucunda mahkeme heyeti S.Ç.'ye 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 3 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası vererek, yurtdışı yasağının devamına ve ehliyetine 1 yıl süreyle el konulmasına hükmetti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Mahkeme, kayseri, 3-sayfa, Güncel, trafik, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Trafik Kazası: Sürücüye Cezası 3 Yıl 7 Ay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 katlı binadan bu kez 20 kamyon çöp çıktı 6 katlı binadan bu kez 20 kamyon çöp çıktı
Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem üretebilir Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem üretebilir
Dünya devleri Gyökeres için yarışa girdi Dünya devleri Gyökeres için yarışa girdi
ABD’li siyonist, rahibi çarmıha gererek öldürdü ABD'li siyonist, rahibi çarmıha gererek öldürdü
Fenerbahçe’nin imza kampanyasında yeni gelişme Fenerbahçe'nin imza kampanyasında yeni gelişme
Beşiktaş’tan Osayi Samuel’e yeni teklif Beşiktaş'tan Osayi Samuel'e yeni teklif
Bodrum FK’da Burhan Eşer dönemi Bodrum FK'da Burhan Eşer dönemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kentsel dönüşüm vurgusu: Bizim için milli güvenlik meselesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm vurgusu: Bizim için milli güvenlik meselesi
Alev alev yanan fabrikada kalan Türk bayrağını böyle kurtardı Alev alev yanan fabrikada kalan Türk bayrağını böyle kurtardı
RTÜK’ten 4 televizyon kanalına ve Spotify ile Netflix’e ceza RTÜK'ten 4 televizyon kanalına ve Spotify ile Netflix'e ceza
Caner Erkin, Eyüpspor’dan ayrıldı Caner Erkin, Eyüpspor'dan ayrıldı

15:21
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu
14:13
Vahşice öldürülmüştü Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı
Vahşice öldürülmüştü! Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı
12:28
İsrail, Lübnan’ın güneyinde 20 hedefi vurdu
İsrail, Lübnan'ın güneyinde 20 hedefi vurdu
11:40
Mansur Yavaş “Siyasetten çekilirim“ sözlerine açıklık getirdi
Mansur Yavaş "Siyasetten çekilirim" sözlerine açıklık getirdi
21:38
Türk yıldız Kader Hançar, yurt dışına transfer oldu
Türk yıldız Kader Hançar, yurt dışına transfer oldu
21:28
Las Palmas’ın 23 yaşındaki oyuncusu Zebensui Ramos, hayatını kaybetti
Las Palmas'ın 23 yaşındaki oyuncusu Zebensui Ramos, hayatını kaybetti
21:17
Youssoufa Moukoko, 8.5 milyon euro maaşı bırakıp Kopenhag’a imza atıyor
Youssoufa Moukoko, 8.5 milyon euro maaşı bırakıp Kopenhag'a imza atıyor
21:09
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapatırsa Türkiye ne yapacak Bakan Uraloğlu’ndan açıklama
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa Türkiye ne yapacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
21:09
Euro üzerinden mesai saatli tuvalet ücreti
Euro üzerinden mesai saatli tuvalet ücreti
20:54
Kenan Yıldız kariyeri boyunca formasını giymek istediği takımı duyurdu
Kenan Yıldız kariyeri boyunca formasını giymek istediği takımı duyurdu
20:47
tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par: Murat Kurum’u bu başarısı için kutlamak gerek
tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par: Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek
20:41
Benzema, Türkiye’den teklif aldığını açıkladı
Benzema, Türkiye'den teklif aldığını açıkladı
20:15
Lokantada bıçaklanarak öldürülen Gülizar’ın hastaneye götürülme anları kamerada
Lokantada bıçaklanarak öldürülen Gülizar'ın hastaneye götürülme anları kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2025 15:30:53. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de Trafik Kazası: Sürücüye Cezası 3 Yıl 7 Ay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.