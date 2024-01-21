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Kayseri'de tüfekle vurulan şahıs ağır yaralandı, saldırgan teslim oldu - Son Dakika
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Kayseri'de tüfekle vurulan şahıs ağır yaralandı, saldırgan teslim oldu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşanan olayda, alacak verecek meselesi yüzünden tartışan şahıslardan biri tüfekle diğerine ateş açtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaralanan şahıs ağır durumda iken saldırgan ise polise teslim oldu.

Kayseri\'de tüfekle vurulan şahıs ağır yaralandı, saldırgan teslim oldu
21.01.2024 - 13:18,
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tüfekle vurduğu şahsı ağır yaralayan şüpheli olayı ihbar ettikten sonra karakola giderek teslim olurken, şahsın araçtan tüfekle inip, ateş ettiği anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Gesi Fatih Mahallesi Şehit Jandarma Onbaşı Hakan Türk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, alacak verecek meselesinden ötürü aralarında husumet bulunan T.K. ile E.B. tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.B., yanındaki tüfekle T.K.'ye ateş açtı. T.K. ağır yaralanırken, şüpheli ise polisi arayıp olayı ihbar ettikten sonra karakola giderek teslim oldu. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı.

Olay anı kamerada

Öte yandan, E.B.'nin araçtan tüfekle inerek, T.K.'nın üzerine doğru ateş ettiği ve tekrardan araca binerek, uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kayseri'de tüfekle vurulan şahıs ağır yaralandı, saldırgan teslim oldu - Son Dakika
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