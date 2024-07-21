Kayseri\'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Kişiye İşlem Yapıldı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 15 kişiye işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 49,31 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaylara yönelik olarak 13 kişi hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan, 2 kişi hakkında ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapıldı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ