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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 33 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte, uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından Melikgazi ilçesinde yapılan çalışmalarda; F.M. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda; 33 gram uyuşturucu madde, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.M.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.