Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir otomobilin motor kısmında bulunan hava filtresinin altına zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde nakledileceği bilgisinin üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, takip ettikleri aracı durdurdu. Araçta bulunan T.Ö. (24) ve E.P (44) gözaltına alınırken, narkotik köpeği Mia ile arama yapıldı. Aramada aracın motor kısmında bulunan hava filtresinin altına zulalanmış 125.30 gram narkotik madde ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü. - KAYSERİ