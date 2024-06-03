Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Kayseri narkotik ekipleri tarafından trafikte takip edilen araçta yapılan aramada 437 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

03.06.2024 21:12
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Kayseri narkotik ekiplerinin trafikte takip edip durdurduğu araçtaki 2 kişi gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaparak kente uyuşturucu madde nakleden 2 şahsı takibe aldı. Şahısların aracını adım adım takip eden ekipler, aracı durdurdu. M.R. ve Ş.B.'yi gözaltına alan ekipler, araçta yapılan aramada 437 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyon anı saniye saniye polis kamerasına yansıdı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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