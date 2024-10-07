Kayseri\'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Tutuklama

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Kayseri'de polis ekipler tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 39 şahıs hakkında işlem yapılırken, 8 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; 30 Eylül- 6 Ekim tarihleri arasında uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar yürüttü. 25 farklı operasyon düzenleyen ekipler; 39 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yaparken, adliyeye sevk edilen şahısların 8'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yapılan aramalarda ise; 314,94 gram narkotik madde, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 55 adet fişeği, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. - KAYSERİ