Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu Sırasında Kalp Krizi Geçiren Polis Şehit Düştü - Son Dakika
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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu Sırasında Kalp Krizi Geçiren Polis Şehit Düştü

Kayseri\'de Uyuşturucu Operasyonu Sırasında Kalp Krizi Geçiren Polis Şehit Düştü

Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü İbrahim Birol (41) kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Birol, görev başında şehit oldu. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, dur ihtarına uymayan uyuşturucu satıcılarının yakalandığını ve şehit polis memuruna rahmet diledi.

24.02.2025 21:52
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Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine düzenlenen operasyonda kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru İbrahim Birol (41), uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyon sırasında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Birol, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kayseri'mizde uyuşturucu satıcılarına geçit vermemek için emniyet güçlerimiz aman vermeksizin çalışıyor. Bu kapsamda bugün yapılan bir suçüstü operasyonda polisimizin dur ihtarına uymayan zehir satıcıları kıskıvrak yakalanarak gençlerimizi zehirleyemeden ele geçirilmiştir. Ancak bu esnada Narkotik Şube Müdürlüğü personelimiz polis memurumuz İbrahim Birol geçirdiği kalp krizi sonucu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayıp görev esnasında şehit düşmüştür. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu Sırasında Kalp Krizi Geçiren Polis Şehit Düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu Sırasında Kalp Krizi Geçiren Polis Şehit Düştü - Son Dakika
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