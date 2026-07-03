Kayseri\'de Uyuşturucu Sanığı Serbest Bırakıldı

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılana sanık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan H.M.K.'nin yargılanmasına Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. H.M.K.'nin mahkemede yaptığı savunma dikkat çekti. H.M.K. uyuşturucu ticareti yapmadığını, sadece kullanıcı olduğunu ve kanser hastası olduğu için ağrılarını geçirdiğini öne sürerek uyuşturucu madde kullandığını ifade etti.

Kayseri 3.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı sanığın tutuklu yargılanmasını talep ederken, mahkeme heyeti sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. - KAYSERİ