Kayseri'de Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon - Son Dakika
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Kayseri'de Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon

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Kayseri'de 9 kg uyuşturucu ele geçirildi, üç kişi yakalandı. Operasyon anı görüntülendi.

11.04.2025 11:08
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Uyuşturucu tacirleri film sahnelerini aratmayan operasyonla yakalandı

Kayseri'de 9 kilo 464 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucuyu aracın kapı arasına saklamışlar

KAYSERİ - Kayseri'de şehir dışında şehre uyuşturucu getirdiği tespit edilen 3 kişi; İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Film sahnelerini aratmayan operasyon saniye saniye görüntülenirken, şüphelilerin araçlarında yapılan aramada kapı arasına gizlenmiş 9 kil0 464 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak yapılan çalışmalar sonucu il dışından Kayseri'ye uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Ö.A. ve H.A.Ö. kovalamaca sonucu yakalandı.

Kaçamadan yakalandılar

Uyuşturucu tacirleri ile polis arasındaki kovalamaca saniye saniye görüntülenirken, şüphelilerin araçlarında Narkotik Arama Köpeği Jack ile yapılan aramalarda kapı arasına gizlenmiş 18 parça halince toplam 9 kilo 464 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ö.A., Ş.Ö. ve H.A.Ö. hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek' suçundan işlem başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına karşı yürüttüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon - Son Dakika

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