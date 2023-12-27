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Kayseri'de yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Kayseri'de yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yanan araç kullanılamaz hale geldi. İncelemelerin ardından çekici ile kaldırıldı.

Kayseri\'de yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi
27.12.2023 - 23:44,
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Kayseri'de yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde seyreden G.P. yönetimindeki 38 AET 482 plakalı hafif ticari otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten alev aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yarım saat süren çalışması sonucu araç söndürüldü. Yanan araç kullanılamaz hale gelirken, incelemelerin ardından çekici ile kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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