Kayseri\'de Yangın: Bir Tır Kül Oldu

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde çıkan yangında bir tır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sallık mevkiinde bir tırda çıkan yangını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen belediye ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, 38 H 2424 dorse plakalı tır yanarak kül oldu. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Olayın ardından açıklama yapan Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin; "Sallık mevkiinde meydana gelen yangında can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Yangında zarar gören hemşehrimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, ekiplerimize hızlı müdahalelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın benzer olaylara karşı daha dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle rica ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ