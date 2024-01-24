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Kayseri'de Güven Timleri tarafından yapılan çalışmalarda 32 yabancı uyruklu şahıs yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de Güven Timleri tarafından yapılan çalışmalarda 32 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro amirliği ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalarda ülkeye yasa dışı yollarla giren 32 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan çalışmalarda 6 bin 51 şahıs ve 493 aracın sorgusu yapıldı, 10 aranan şahıs yakalandı. 32 yabancı uyruklu şahıs ve 60 yoklama kaçağı şahıs da yakalandı. Ayrıca 2 tabanca, 5 fişek ve 265 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri\'de Güven Timleri tarafından yapılan çalışmalarda 32 yabancı uyruklu şahıs yakalandı
24.01.2024 - 16:26,
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro amirliği ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda ülkeye yasa dışı yollarla giren 32 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre güven Timleri'nce yapılan haftalık çalışmada 6 bin 51 şahıs ve 493 aracın sorgusu yapıldı. Çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs yakalandı. Ayrıca ekiplerce ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapan 32 yabancı uyruklu şahıs ve 60 yoklama kaçağı şahıs yakalandı.

Öte yandan ekiplerce 2 tabanca, 5 fişek, 265 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Güven Timleri tarafından yapılan çalışmalarda 32 yabancı uyruklu şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de Güven Timleri tarafından yapılan çalışmalarda 32 yabancı uyruklu şahıs yakalandı - Son Dakika
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