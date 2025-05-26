Kayseri\'de Yıldırım Düşmesi Araçlara Zarar Verdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanın çatısına düşen yıldırım nedeni ile park halindeki araçlarda maddi hasar oluştu.

Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle, yıldırımlar şehrin birçok yerinde görüldü. Melikgazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi Zeren Sokak üzerinde bulunan 14 katlı bir apartmanın da çatısına yıldırım düşmesi sonucu çatıdan kopan parçalar park halindeki araçların üzerine düşerek zarar verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Apartmanın altında esnaflık yapan Ayhan Yıldırım isimli vatandaş, "Yıldırımın düştüğü anlara şahit olduk. İçeride oturuyorduk. Aniden bir ses, gürültü oldu. Anında bir baktık, parçalar molozlar yukarıdan aşağıya düştü. O ara biz de dükkanda saklandık. Kaçtık. Ondan sonra çıktık ki her taraf gördüğünüz gibi. Araçlarda zarar var. Dükkanlarımızda bir zarar yok. Elektrikler kesildi. Bazı iş yerlerinin elektrikleri de komple kesildi" dedi. - KAYSERİ