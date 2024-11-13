Kayseri'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yolcu otobüsü, tır ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarında meydana gelen kazada 33 PAP 31 plakalı otomobil, 38 UY 632 plakalı tır ve 38 NK 327 plakalı boş yolcu otobüsü zincirleme kaza yaptı. Kazada otobüste bulunan 2 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ