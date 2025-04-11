Kayseri\'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Kayseri Melikgazi ilçesinde 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gesi Fatih Mahallesi Gesi Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, yoldaki buzlanmadan dolayı 11 araç birbirine girdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından yolda tuzlama çalışması yapılırken, kazaya karışan araçlarda çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ