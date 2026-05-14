Kayseri'deki Yangın Davasında Duruşma Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'deki Yangın Davasında Duruşma Devam Ediyor

Kayseri\'deki Yangın Davasında Duruşma Devam Ediyor
14.05.2026 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'deki mobilya fabrikası yangınında 3 kişinin ölümüyle ilgili 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri'de mobilya fabrikasında 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili 7 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında 30 Kasım 2024'te 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili aralarında fabrika sahiplerinin de olduğu 7 kişinin yargılanmasına devam edildi. Kayseri Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, hayatını kaybeden işçilerin ailelerini temsilen avukatlar katıldı. Ailelerin avukatları, hazırlanan bilirkişi raporuna dair beyanda bulunmak için ek süre talep etti. Sanık avukatları ise, yangından sorumlu tutularak taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçuyla yargılanan 7 sanığın duruşmalara katılımdan muaf tutulmalarını ve adli kontrol şartlarının kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, olay günü fabrikada üretim şefi olarak çalışan sanık H.K.'nin adli kontrol şartının kaldırılmasına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'deki Yangın Davasında Duruşma Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de arazi kavgasında kan aktı, kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı Eskişehir'de arazi kavgasında kan aktı, kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
Ergin Ataman, 2-0 öne geçtiği seride Final Four şansını kaçırdı Ergin Ataman, 2-0 öne geçtiği seride Final Four şansını kaçırdı
Milyarlık kozmetik imparatorluğunu bırakıp rahip oluyor Milyarlık kozmetik imparatorluğunu bırakıp rahip oluyor
Fransa Ligue 1’de şampiyon PSG Fransa Ligue 1'de şampiyon PSG

21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:18
Türkiye’den en çok konut alan yabancılar belli oldu
Türkiye'den en çok konut alan yabancılar belli oldu
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
20:01
Belçika’dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği’nin yenilenme zamanı geldi
Belçika'dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği'nin yenilenme zamanı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 21:54:28. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri'deki Yangın Davasında Duruşma Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.