Kayseri Develi'de Kamyon ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Kayseri Develi'de Kamyon ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

Kayseri Develi\'de Kamyon ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen kazada kamyon ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçta sıkışan bir kişi ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

11.02.2024 19:53
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Kayseri'nin Develi ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ortalık savaş alanına dönerken, araçta sıkışan bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aşağıeverek Mahallesi'nde 34 H 3815 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile 52 BE 225 plakalı kamyon kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan araç sürücüsü, ambulansla Develi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar ise bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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